Сергій Стаднюк

У другому турі загального етапу Ліги конференцій АЗ у рідних стінах мінімально здолав братиславський Слован.

Вирішальний м’яч наприкінці першого тайму забив Мейнан на 44-й хвилині. Після перерви господарі продовжили тиск. Спроб гостей відігратися майже не було.

Півзахисник Слована Данило Ігнатенко заробив жовту картку. Українець одного разу пробив повз ворота, віддав 85% точних передач, виграв одну з двох повітряних дуелей та п’ять із восьми єдиноборств на землі. Оцінка гравця 6.5. Нападник Микола Кухаревич пропустив гру через м’язову контузію.

До вашої уваги огляд матчу.

АЗ набрав три очки і наздогнав Шахтар. Слован, як і Динамо, залишається без очок.

Ліга конференцій. Загальний етап, другий тур

АЗ Алкмаар (Нідерланди) — Слован Братислава (Словаччина) 1:0

Гол: Мейнан, 44