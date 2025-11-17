Колишній голкіпер збірної України Ілля Близнюк оцінив внесок воротаря синьо-жовтих Анатолія Трубіна у перемогу в матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0).

Так, вийшла важка гра. Дві команди нав'язали одна одній багато боротьби, єдиноборств та одна помилка могла коштувати долі матчу. Дякувати Богу, що є такий гравець як Трубін, який у критичний момент виправив помилку партнерів. У першому моменті другого тайму він засейвив неприємний удар від суперника, який пробив головою м'яч під поперечину. Його досвід підказав йому, що треба стояти на ногах і завдяки цьому відбив удар. А на 77-ій хвилині здійснив диво, коли було програно стандарт, зауважу – не вперше, здавалося, м'яч уже в сітці, але знову на виручку прийшов Трубін.

Ключовий момент матчу, який надалі вирішив долю поєдинку. Упевнений, якби Україна пропустила, одразу зламалася б психологічно і матч уже б не витягнула. Ісландці отримали відповідь, коли не забиваєш ти, то забивають тобі.

За рахунок Циганкова та Зубкова, швидкісних флангових проходів вдалося розхитати оборону суперника. Наприкінці ще за 0:0 ісландці перейшли грати в п'ять захисників мабуть для утримання нічийного результату. І Циганков, і Зубков добре вміють обігравати один в один, що ефективно при насиченій обороні. Завдяки їхнім креативним діям і було досягнуто успіху. Заслуга у перемозі всієї команди! Хлопці билися до кінця, віддали всі сили, яких, до речі, не вистачило супернику, що зіграло вирішальну роль. Але ще раз повторюся і виокремлю Трубіна. Саме він витягнув гру та вивів збірну до раунду плей-оф, – заявив Близнюк в інтерв'ю UA-Футбол.