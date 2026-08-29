Павло Василенко

Центральний нападник із Бельгії Ібрагім Каргбо, який свого часу виступав за київське Динамо, перейшов до італійського Афраголезе із Серії D – четвертого за силою дивізіону країни, який ділиться на підгрупи. Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Афраголезе не розголошують деталі угоди із 26-річним нападником, але авторитетний портал Transfermarkt повідомляє про підписання однорічного контракту.

Каргбо провів за Динамо три матчі, але без результативних дій.

Також він виступав за бельгійські Роселар й Льєрс, донецький Олімпік, словенський Цельє, білоруський Дніпро, кіпрський Доксі та хорватський Солін.