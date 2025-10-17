Павло Василенко

Після кількох днів тривоги через травму французького форварда Реала Кіліана Мбаппе стало відомо, що він уже повноцінно тренується і готовий до гри у вихідні проти Хетафе.

Минулого тижня Мбаппе блиснув у матчі збірної Франції проти Азербайджану (3:0) – забив гол і зробив асист. Але наприкінці гри 26-річний капітан «триколорів» травмував гомілковостопний суглоб, після чого залишив поле.

У Реалі не стали ризикувати: гравця відкликали зі збору, щоб провести детальне медичне обстеження.

На щастя, жодних серйозних пошкоджень не виявили – лише легке розтягнення.

За інформацією Marca, уже в четвер Мбаппе повернувся до тренувань з командою і, за прогнозами, вийде у стартовому складі проти Хетафе.

Форма нападника просто феноменальна: цього сезону він провів 10 матчів, забив 14 голів і віддав 2 гольові передачі.

Реал очолює таблицю Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два очки після восьми турів.