Реал здобув перемогу у матчі з двома вилученнями
Долю поєдинку вирішив один м’яч
28 хвилин тому
Фото - Getty Images
У неділю Реал у матчі дев’ятого туру Ла Ліги на виїзді переміг Хетафе з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив на 80-й хвилині Кіліан Мбаппе, якому Арда Гюлер ідеально асистував.
Господарі поля догравали матч вдев'ятьох – на 77-й хвилині був вилучений Аллан Ньом, а через сім хвилин – Алекс Санкріс.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів весь матч у запасі.
Мадридці залишаються на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Барселону на два очки.
Ла Ліга, 9-й тур
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Мбаппе, 80.