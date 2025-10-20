Павло Василенко

У неділю Реал у матчі дев’ятого туру Ла Ліги на виїзді переміг Хетафе з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив на 80-й хвилині Кіліан Мбаппе, якому Арда Гюлер ідеально асистував.

Господарі поля догравали матч вдев'ятьох – на 77-й хвилині був вилучений Аллан Ньом, а через сім хвилин – Алекс Санкріс.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін провів весь матч у запасі.

Мадридці залишаються на вершині турнірної таблиці, випереджаючи Барселону на два очки.

Ла Ліга, 9-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Мбаппе, 80.