Павло Василенко

Колишній гравець мадридського Реала та нинішній тренер чилійської команди Універсідад де Чилі Фернандо Гаго переніс серцевий напад після матчу свого клубу.

Аргентинець провів пресконференцію, але в самому її кінці переніс серцевий напад і був терміново доставлений до лікарні в Сантьяго, де його негайно прооперували.

Клуб оголосив, що Гаго перебуває у задовільному стані та під наглядом медичної бригади.

Універсідад де Чилі – шостий клуб у тренерській кар'єрі Гаго після того, як він очолював клуби з Мексики та Аргентини, серед яких найвідоміший – Бока Хуніорс.

У своїй ігровій кар'єрі, окрім Реала, він також виступав за Рому та Валенсію, а також провів 61 матч за збірну Аргентини.