Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка, 19 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Італії.

Аудаче Черіньйола майже здійснила сенсацію у матчі проти Верони, змусивши фаворита пробивати післяматчеві пенальті. Основний час завершився з рахунком 1:1: Брадарич відкрив рахунок на 55-й хвилині, але господарі вирвали нічию завдяки пізньому голу Мігеля Анхеля на 90+1 хвилині. У «лотереї» клас Верони дався взнаки – 4:2.

Поєдинок Спеції та Сампдорії також вийшов напруженим і завершився серією пенальті. Гендерсон вивів гостей уперед на 34-й хвилині, але Артістіко швидко відновив рівновагу. У серії 11-метрових Спеція була точнішою й перемогла 4:2.

Удінезе впевнено подолав бар’єр у вигляді Каррарезе, забивши по голу в кожному з таймів. Атта відкрив рахунок на 43-й хвилині, а Браво закріпив перевагу після перерви, забезпечивши господарям спокійний вихід до наступного раунду.

Торіно провів непростий матч проти Модени, проте зумів здобути мінімальну перемогу. Єдиний гол у зустрічі на 52-й хвилині забив Влашич, чого вистачило для проходу туринців далі в турнірі.

Верона, Спеція, Удінезе та Торіно вийшли до 1/16 фіналу. Перша команда зіграє з Венецією, друга – з Пармою, третя – з Палермо, четверта – з Пізою.

Кубок Італії, 1/32 фіналу

Аудаче Черіньйола – Верона 1:1 (2:4 – пен.)

Голи: Мігель Анхель, 90+1 – Брадарич, 55

Спеція – Сампдорія 1:1 (4:2 – пен.)

Голи: Артістіко, 36 – Ліам Гендерсон, 34

Удінезе – Каррарезе 2:0

Голи: Атта, 43, Браво, 59

Торіно – Модена 1:0

Гол: Влашич, 52