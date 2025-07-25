Ексгравець Динамо Артем Мілевський поділився думкою про нинішнього нападника киян Владислава Супрягу, критикуючи його за відсутність прогресу та результативності.

— Я ніколи особливо не стежив за Супрягою, але трапляються інтерв’ю, де він каже, що його кудись не відпустили, що він має грати, і винні всі навколо, окрім нього.

Ну камон, людина реально чотири роки не забиває. Давай уже — збери кабіну, треба грати! Скоро вже час завершувати кар’єру, а він ще й грати толком не починав, — сказав Мілевський у коментарі сайту blik.ua.