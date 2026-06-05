Павло Василенко

Колишній спортивний директор Мілана Іглі Таре зіткнеться з потенційно бурхливим літом, яке виходить за рамки його нещодавнього звільнення з клубу. Різні повідомлення свідчать про те, що албанський менеджер перебуває під слідством албанської влади за підозрою у відмиванні грошей та корупції. Ім'я Таре з'явилося у зв'язку з розслідуванням, яке проводить Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Албанії, відома як SPAK.

Повідомляється, що колишній спортивний директор Мілана потрапив у поле зору влади під час розслідування, спочатку спрямованого проти колишньої віце-прем'єр-міністра Албанії Белінди Балуку, якій висунуто звинувачення у порушеннях у сфері державних закупівель.

Цей розвиток подій являє собою значне ускладнення для Таре, якого Мілан звільнив лише десять днів тому. Його звільнення було частиною масштабної реорганізації управлінської структури клубу, проведеної власником Джеррі Кардинале після того, як команда не змогла кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Чистка, яка також торкнулася тренера Массіміліано Аллегрі, генерального директора Джорджо Фурлані та технічного директора Жоффре Монкади, відбулася після сезону, який клуб в офіційній заяві назвав «повним провалом». Розслідування в Албанії додає вкрай неприємного аспекту до і без того складного періоду для 52-річного функціонера, який ще публічно не відповів на звинувачення.