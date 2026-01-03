Головний тренер Челсі U-21 Каллум Макфарлейн керуватиме «синіми» в завтрашньому поєдинку 20 туру АПЛ проти Манчестер Сіті після відходу Енцо Марески в день Нового року., повідомляє офіційний сайт клубу.

40-річний англієць кілька років працював в молодіжному секторі «містян». Макфарлейн лише влітку приєднався до академії Челсі, а вже за 5 місяців в клубі отримає шанс дебютувати на рівні Прем'єр-ліги, поки Челсі шукають заміну Маресці.

Ліам Росеньйор залишається одним з перших фаворитів, вразивши керівництво Челсі роботою в сестринському Старсбурі, що є частиною футбольної імперії BlueCo.

Легенда Челсі відреагував на звільнення Марески.