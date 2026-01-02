Екскапітан Челсі Джон Террі висловився про несподіваний звільнення Енцо Марески, який відбувся 1 січня.

Легендарний захисник, який нині працює в академії клубу, визнав, що рішення про прощання стало для нього повною несподіванкою.

«Я поняття не маю, що насправді відбувається всередині. Я не працюю з першою командою, тому не знаю деталей. Моя думка зі сторони: очевидно, що між тренером та власниками виникла напруженість, через що вони й прийшли до такого рішення.

Це справжній шок, адже лише три-чотири тижні тому ми провели такий прекрасний матч проти Барселони. Здавалося, що все чудово, а тепер команда на спаді та далека від своєї найкращої форми», — сказав Террі на своєму каналі у Тік-Тоці.