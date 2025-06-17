Колишній головний тренер київського Динамо та національної збірної України Олексій Михайличенко в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився про центрального захисника Борнмута Іллю Забарного та його можливий трансфер у ПСЖ.

«Я дуже радий за Забарного. Ми іноді спілкуємося, я може йому зателефонувати, запитати як в нього справи. Ілля дуже сильно додав у Борнмуті та грає на високому рівні в англійському чемпіонаті, а це дуже важко.

У Забарного немає провалів. Так, він може в одному матчі зіграти краще, в іншому гірше, але свою планку Ілля ніколи не опускає.

Чесно кажучи, я хочу, аби Забарний залишився в англійській Прем’єр-лізі. Мені здається, що це буде краще для нього. Думаю, до Іллі має бути інтерес від хороших клубів АПЛ. Проте вирішувати лише йому».