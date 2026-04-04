Володимир Кириченко

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує залишатися поза футболом через допінговий скандал.

Як зазначає джерело, очікується, що гравець отримає 4-рирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Він уже пропустив 16 місяців, і, як показує практика, цей час зарахують до можливого покарання.

🚨 Mykhailo Mudryk could face a maximum four-year ban.



The Chelsea winger has already missed 16 months of action — historical precedent suggests this period would count as time served in any suspension.



— If found innocent, he would be free to return to action immediately.… pic.twitter.com/IhD3wQcgNW — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 2, 2026

Челсі уже подбав про майбутнє на лівому фланзі атаки, підписавши минулого літа Алехандро Гарначо та Джеймі Байно-Гіттенса.

Нагадаємо, що в червні 2025 року Футбольна асоціація Англії звинуватила Михайла Мудрика у застосуванні допінгу – обидві його проби раніше показали позитивний результат. З грудня 2024 року гравець офіційно відсторонений від участі у футбольних турнірах.

Раніше повідомлялося, що Мудрик підписав нову угоду з Челсі.