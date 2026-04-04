Мудрик отримає максимальну дискваліфікацію через допінг? Невтішні новини з Англії
Український вінгер Челсі продовжує залишатися поза футболом
2 днi тому
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик продовжує залишатися поза футболом через допінговий скандал.
Як зазначає джерело, очікується, що гравець отримає 4-рирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Він уже пропустив 16 місяців, і, як показує практика, цей час зарахують до можливого покарання.
Челсі уже подбав про майбутнє на лівому фланзі атаки, підписавши минулого літа Алехандро Гарначо та Джеймі Байно-Гіттенса.
Нагадаємо, що в червні 2025 року Футбольна асоціація Англії звинуватила Михайла Мудрика у застосуванні допінгу – обидві його проби раніше показали позитивний результат. З грудня 2024 року гравець офіційно відсторонений від участі у футбольних турнірах.
Раніше повідомлялося, що Мудрик підписав нову угоду з Челсі.
