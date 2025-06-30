Павло Василенко

Пресслужба Колоса оголосила про те, що до тренерського штабу команди приєднався Тарас Михалик. До цього він працював асистентом головного тренера у Волині і Волині-2.

Нагадаємо, що протягом професійної ігрової кар’єри Михалик виступав за київський ЦСКА (2002-2005), Закарпаття (2005-2006), київське Динамо (2006-2013), московський Локомотив (2013-2019), Волинь (2019-2020) та національну збірну України (2006-2012).

Колос у минулому сезоні посів десяте місце в турнірній таблиці УПЛ.