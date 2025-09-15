Шапаренко, Бражко та Довбик відреагували на результативний дебют Ваната за Жирону
Форварду вигадали нове прізвисько
42 хвилини тому
Український нападник Владислав Ванат зумів забити свій перший гол за Жирону вже на 12-й хвилині дебютного матчу в Іспанії. 23-річний форвард відкрив рахунок своїм голам у Ла Лізі у поєдинку проти Сельти, який завершився з рахунком 1:1.
Його успішний виступ не залишився непоміченим, адже привітання та підтримку висловили колишні партнери з київського Динамо Володимир Бражко та Микола Шапаренко, а також форвард збірної України Артем Довбик. Саме Довбик вигадав для Ваната оригінальне прізвисько.
Артем Довбик: «Браво, Рись 🙌💪🏼»
Володимир Бражко: «Vamos ☄️🔥»
Микола Шапаренко: «💪🏼👏🏼»
Після чотирьох турів Жирона має лише одне очко та замикає турнірну таблицю іспанського чемпіонату. У наступному матчі команда Мічела Санчеса зіграє вдома проти Леванте. Зустріч запланована на 20 вересня, початок о 15:00 за Києвом.