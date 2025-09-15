Український нападник Владислав Ванат зумів забити свій перший гол за Жирону вже на 12-й хвилині дебютного матчу в Іспанії. 23-річний форвард відкрив рахунок своїм голам у Ла Лізі у поєдинку проти Сельти, який завершився з рахунком 1:1.

Його успішний виступ не залишився непоміченим, адже привітання та підтримку висловили колишні партнери з київського Динамо Володимир Бражко та Микола Шапаренко, а також форвард збірної України Артем Довбик. Саме Довбик вигадав для Ваната оригінальне прізвисько.

Артем Довбик: «Браво, Рись 🙌💪🏼‎» Володимир Бражко: «Vamos ☄️🔥‎» Микола Шапаренко: «‎💪🏼👏🏼»

Після чотирьох турів Жирона має лише одне очко та замикає турнірну таблицю іспанського чемпіонату. У наступному матчі команда Мічела Санчеса зіграє вдома проти Леванте. Зустріч запланована на 20 вересня, початок о 15:00 за Києвом.