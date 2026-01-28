Колишня зірка МЮ відновив кар'єру в Казахстані
Нані вирішив підзаробити
близько 1 години тому
Нані / Фото - ФК Актобе
Казахистанський Актобе повідомив, що в сезоні 2026 року кольори місцевого клубу захищатиме зірковий португалець Нані.
39-річний ветеран встиг пограти в семи країнах: він виступав за такі клуби, як Спортинг, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Валенсія, Лаціо, Орландо Сіті, Венеція, Мельбурн Вікторі, Адана Демірспор.
Останньою командою Нані була Ештрела .
