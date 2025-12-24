Римська Рома продовжує підготовку до 17 туру Серії А проти Дженоа. 24 грудня команда провела тренування на спортивному комплексі Фульвіо Бернардіні у Трігорії.

За даними Vocegiallorossa.it, український форвард Артем Довбик та захисник Маріо Ермосо частково включилися у заняття з командою та сподіваються опинитися у заявці на найближчий матч.

Нагадаємо, Довбик отримав травму 9 листопада у грі проти Удінезе (2:0), коли йому діагностували розрив сухожилля прямого м'яза лівого стегна.

Цього сезону форвард провів 14 матчів за Рому у всіх турнірах, забив два голи і зробив дві результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, вартість українського футболіста становить 20 мільйонів євро. Раніше легенда Роми зробив заяву про Довбика.