Сергій Разумовський

У 15-му турі італійської Серії А на «Бентегоді» Верона здобула перемогу над Аталантою з рахунком 3:1. Господарі відкрили рахунок на 29-й хвилині завдяки точному удару Белгалі, а за вісім хвилин Джоване подвоїв перевагу після рикошету, який дезорієнтував Карнезеккі.

Аталанта створила кілька нагод у першому таймі, зокрема через активність Дзаппакости та Де Кетеларе, проте Монтіпо та захисники Верони вчасно рятували команду. На старті другої половини бельгійський хавбек знову був близький до голу, та воротар господарів у черговий раз витягнув складний м’яч.

На 71-й хвилині були суперечки щодо можливого пенальті для Аталанти, а вже в наступній атаці Верона зробила рахунок 3:0 завдяки Бернеду. Після удару Скамакки м’яч влучив у каркас воріт, але після VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою. Форвард упевнено реалізував його, встановивши фінальний рахунок 3:1.

До вашої уваги огляд матчу.

Аталанта залишилася з 16 очками у турнірній таблиці й опустилася вже на 12-ту сходинку. Верона (9) відібралася від останньої Фіорентини (6).

Серія А, 15-й тур

Верона – Аталанта 3:1

Голи: Белгалі, 28, Джоване, 36, Бернед, 71 – Скамакка, 81 (пен.)

Верона: Монтіпо, Нуньєс, Нельссон, Белла-Котчап, Белгалі (Кастанос 90+1), Ніассе (Оєгоке 88), Аль-Мусраті, Бернед, Фрезе (Валентіні 90+2), Джоване (Харруї 88), Москера (Сарр 79)

Аталанта: Карнезеккі, Джимсіті, Хієн, Коссуну (Колашинац 46), Дзаппакоста (Залевські 61), Де Роон, Едерсон (Пашалич 61), Белланова, Де Кетеларе (Самарджич 70), Лукман, Крстович (Скамакка 46)

Попередження: Нельссон 45, Фрезе 50 – Де Роон 65