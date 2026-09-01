Павло Василенко

Трабзонспор офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Фатіхом Текке. Турецький фахівець очолював команду протягом останніх півтора року, однак серія невдалих результатів змусила клуб піти на радикальний крок.

Минулого сезону Текке зумів привести Трабзонспор до третього місця в турнірній таблиці Суперліги, а також здобути Кубок Туреччини. Проте новий сезон команда розпочала значно гірше, а останні результати остаточно похитнули позиції наставника.

Особливо болючою стала поразка від угорського Ференцвароша з рахунком 0:4. Після цього Текке навіть подав у відставку, але керівництво клубу тоді не прийняло його рішення. Втім, невдовзі ситуація змінилася.

У понеділок Трабзонспор програв Амеду з рахунком 1:2 у чемпіонаті Туреччини. Ця поразка, очевидно, стала останньою краплею для керівництва клубу.

Влітку команда отримала серйозне фінансове підсилення та зробила ставку на дорогі придбання. Серед новачків опинився й зірковий півзахисник Мохамед Салах.

За Трабзонспор виступають двоє українців – захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.