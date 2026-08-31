Тренер Трабзонспора назвав головний козир Малиновського
Фахівець висловився про українця
Головний тренер турецького Трабзонспора Фатіх Текке звернувся до своїх футболістів та Руслана Малиновського під час теоретичного заняття щодо штрафних ударів українця.
«Якби мене запитали: «Тренере, навіщо ви підписали Руслана?», я б у першу чергу відповів: «Він неймовірно гарно виконує штрафні удари». А ви ж не дали йому пробити навіть жодного разу.
Я помиляюся, Руслане? Скажи їм: «Я проб’ю», скажи: «Дайте мені». Скажи: «Розступіться», скажи: «Я проб’ю, розступіться». Скажи: «Тут є Руслан»», – заявив тренер Трабзонспора у відео від haber7.com.
Малиновський в цьому сезоні провів за Трабзонспор чотири матчі (223 хвилини), результативними діями не відзначився.
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У наступному матчі команда українця гостюватиме в Амедспора у рамках третього туру Суперліги у понеділок, 31 серпня. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.