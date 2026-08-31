Головний тренер турецького Трабзонспора Фатіх Текке звернувся до своїх футболістів та Руслана Малиновського під час теоретичного заняття щодо штрафних ударів українця.

«Якби мене запитали: «Тренере, навіщо ви підписали Руслана?», я б у першу чергу відповів: «Він неймовірно гарно виконує штрафні удари». А ви ж не дали йому пробити навіть жодного разу.

Я помиляюся, Руслане? Скажи їм: «Я проб’ю», скажи: «Дайте мені». Скажи: «Розступіться», скажи: «Я проб’ю, розступіться». Скажи: «Тут є Руслан»», – заявив тренер Трабзонспора у відео від haber7.com.