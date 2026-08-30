Маліновський отримав травму
Що відомо?
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Півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський отримав ушкодження. Медичний штаб турецького клубу вже розпочав необхідне лікування футболіста, повідомила пресслужба.
33-річний хавбек відчув біль у внутрішній частині лівого коліна після удару. Обстеження та МРТ виявили значний набряк тканин і кістки.
Наразі Трабзонспор не повідомив точних термінів відновлення українського півзахисника. Також невідомо, чи зможе він взяти участь у найближчому матчі.
У нинішньому сезоні досвідчений хавбек встиг зіграти за Трабзонспор чотири матчі. Загалом українець провів на полі 223 хвилини, однак результативними діями поки не відзначався.