Голкіпер ФК Бєльці та молодіжної збірної Молдови U-21 Артур Назарчук зацікавив неназваний клуб УПЛ, повідомляє Media Sport.

Один з українських клубів веде перемовини щодо гравця. Інтерес до голкіпера є з чемпіонатів Румунії та Казахстану.

Вихованець Бєльців виступає за основну команду з липня 2021 року, В цьому сезоні на його рахунку 16 матчів: 17 пропущених, п'ять кліншитів.

Transfermarkt оцінює вартість Назарчука в 150 тисяч євро.

