Команда УПЛ придивляється до збірника Молдови
Всі деталі переходу
24 хвилини тому
Артур Назарчук / Фото - ФК Бельці
Голкіпер ФК Бєльці та молодіжної збірної Молдови U-21 Артур Назарчук зацікавив неназваний клуб УПЛ, повідомляє Media Sport.
Один з українських клубів веде перемовини щодо гравця. Інтерес до голкіпера є з чемпіонатів Румунії та Казахстану.
Вихованець Бєльців виступає за основну команду з липня 2021 року, В цьому сезоні на його рахунку 16 матчів: 17 пропущених, п'ять кліншитів.
Transfermarkt оцінює вартість Назарчука в 150 тисяч євро.