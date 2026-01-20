Сергій Разумовський

Кайрат зазнав болючої домашньої поразки від Брюгге у матчі сьомого туру загального етапу Ліги чемпіонів – 1:4. Команда з Казахстану провалила обидва тайми, пропустивши по два м’ячі до перерви й після неї, тож інтрига фактично зникла ще задовго до фінального свистка. Єдиний гол господарів стався вже в компенсований час – на 92-й хвилині, але він лише трохи підсолодив підсумок вечора і не вплинув на загальну картину матчу.

Ця поразка остаточно позбавила Кайрат шансів потрапити до топ-24 турнірної таблиці, який дає право продовжити боротьбу в плей-оф. Після семи зіграних матчів у команди лише одне очко, і навіть теоретичні варіанти підйому в заліковій зоні зникли. Тепер заключна гра загального етапу для алматинців матиме радше статус формальності та можливості гідно завершити єврокубкову кампанію.

Останній матч у цьому розіграші загального етапу Ліги чемпіонів Кайрат проведе 28 січня на виїзді проти Арсенала. Зазначимо, що титульним спонсором Кайрата є одна з російських БК під час агресивної війни рф проти України.

