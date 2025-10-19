У сьомому турі Серії А відбувся матч між Комо та Ювентусом, у якому команда Сеска Фабрегаса зробила сюрприз, впевнено перемігши з рахунком 2:0, незважаючи на статус андердогу.

Вже у першій половині зустрічі німецький захисник Кампф відкрив рахунок, скориставшись точною передачею Ніко Паса. Після перерви туринці активно шукали шлях до воріт суперника, але замість відповіді знову опинилися в ролі наздоганяючих.

Головним героєм поєдинку став Ніко Пас: крім асиста він відзначився і забитим м'ячем на 79-й хвилині, остаточно поховавши надії гостей. Для Ювентуса ця зустріч стала шостою поспіль без перемог – попередні п'ять матчів команда Ігоря Тудора завершувала внічию.

Комо, здобувши три очки, піднявся на п'яте місце, набравши 12 балів. Ювентус із тією ж кількістю очок опустився на шосту позицію через гіршу різницю м'ячів.

Серія А, 7 тур

Комо – Ювентус – 2:0

Голи: Кемпф, 4, Пас, 79