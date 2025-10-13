Павло Василенко

Італійський Ювентус готує гучну атаку на трансфер Ендріка, 19-річного бразильського таланта мадридського Реала. Про це інформує Goal.com.

Після складного дебютного сезону на «Сантьяго Бернабеу» юний форвард зіткнувся з браком ігрового часу. Якщо за Карло Анчелотті він ще мав шанси проявити себе, то під керівництвом Хабі Алонсо ситуація лише погіршилася.

Цього сезону Ендрік ще не виходив на поле ні в Ла Лізі, ні в Лізі чемпіонів, що може підштовхнути його до переходу в Серію А вже у січні.

Ювентус цікавився юним нападником ще влітку, як і кілька клубів з Англії, Італії, Іспанії та Німеччини. Однак мадридці не поспішали відпускати свою перспективну зірку.

Сам Ендрік прагне отримувати стабільну ігрову практику, щоб повернути довіру Анчелотті, який нині очолює збірну Бразилії, і потрапити до її складу на чемпіонат світу-2026.