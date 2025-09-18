Головний тренер Баварії Венсан Компані підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Челсі (3:1). Його слова наводить УЄФА.

Це була дуже напружена гра, саме так я її сприймав з бокової лінії. Хлопці чудово провели час на полі і заслужили перемогу. Ми вже стикалися з сильними суперниками у цьому сезоні: Тоттенгем, Штутгарт та Лейпциг.

Звичайно, ми розуміємо, що Челсі – це переможці КЧС. Я щасливий, що Баварії вдалося зберегти концентрацію протягом усіх 90 хвилин, ми продемонстрували свою гру та не втрачали фокусу.

Треба було грати агресивно, не залишаючи занадто багато простору, і не програвати багато єдиноборств. Ми чудово з цим впоралися і рухаємось далі.

У деякі моменти мені навіть здавалося, що гравці із задоволенням створювали моменти. У цьому поєдинку футболісти Баварії не могли дозволити собі жодного спаду, жодної помилки, оскільки загроза та рівень Челсі завжди дуже високі.

Нам потрібно продовжувати прагнути нових перемог. Я не заглядаю занадто далеко вперед. Ми зіграли лише одну гру з восьми. Це була хороша робота, проте тепер нам час перевернути сторінку, - підсумував Компані.