Павло Василенко

Підготовка Монако до старту в Лізі чемпіонів обернулася справжнім хаосом. Під час перельоту на матч проти Брюгге у літаку команди вийшов із ладу кондиціонер, і салон перетворився на розпечену сауну.

Футболістам довелося роздягнутися до спідньої білизни, щоб витримати нестерпну спеку. Деякі гравці махали футболками, намагаючись охолонути. Усе це зафіксував на відео захисник Джордан Тезе та виклав у соцемережі.

Кадри, де футболісти Монако виглядають так, ніби вони опинилися в лазні, швидко розлетілися мережею. Після посадки частину команди бачили напівголими прямо на злітній смузі. Зрештою рейс було скасовано, а команда повернулася додому.

Було ухвалено рішення вилітати до Бельгії лише в день матчу. Головний тренер Аді Хюттер пояснив.

«Безпека понад усе. Ми вирішили перенести подорож після консультацій з керівництвом клубу».

Попри незручності, наставник Монако переконаний, що його підопічні готові успішно стартувати у єврокубковій кампанії.