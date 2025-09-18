Мюнхенська Баварія напередодні здобула перемогу над лондонським Челсі у домашньому поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Після фінального свистка наставник червоних Венсан Компані прокоментував виступ своєї команди та відзначив ключові моменти успіху.

«Це була дуже напружена гра — саме так я її сприйняв із власного боку. Хлопці розважились на полі та заслужили на перемогу.

Ми вже зіткнулись зі складними суперниками цього сезону: Тоттенгем у передсезонній підготовці, Штутгарт та Лейпциг. Але, звичайно, ми знаємо, що Челсі — переможці Клубного чемпіонату світу. Інший рівень.

Сьогодні концентрація була дуже хорошою, ми грали в свою гру та не втрачали фокусу. Було важливо бути агресивними, не залишаючи забагато простору для суперників, і не програвати багато дуелей. Ми добре з цим упорались і маємо продовжувати в тому ж дусі.

Слова Марески про вилучення для Та? Я насправді хотів би бачити фол з іншого боку. Можливо, я був упередженим. Я думав, що нашого гравця потягнули за футболку й він намагався звільнитись. Його розвертали, а як захисник, твій природний інстинкт — скинути суперника. Я не думаю, що це була така вже й велика підстава, як для червоної картки.

Кейн? Мені нема чого сказати про те, що всі можуть самі побачити. Що я тут можу сказати? Стежте за його грою. Дивіться, як він пресингує, допомагає команді повертати м'яч.

Тому для нього важливо, якщо він уже витрачає стільки енергії, отримувати винагороду та шанси забивати голи. Ми можемо говорити про талант і якість, але я постійно виділяю саме цей бік, тому що потрібно багато наполегливої праці, щоб бути на тому рівні, де він є зараз», — заявив бельгійський фахівець.