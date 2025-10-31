Тренер Баєра — перед матчем з Баварією: «Жодна команда не є непереможною»
Каспер Юльманн має намір зупинити рекордну серію мюнхенців
36 хвилин тому
Каспер Юльманн готовий кинути виклик Баварії перед суботнім поєдинком. Під керівництвом Венсана Компані мюнхенський клуб встановив новий рекорд, здобувши 14 перемог поспіль у всіх змаганнях, включаючи бездоганну серію у Бундеслізі.
Незважаючи на вражаючу форму Баварії та відрив Леверкузена у сім очок, Юльман зберігає рішучість. Данський тренер, який вивів свою команду на серію із шести матчів без поразок у лізі, заявивши, що його футболісти не поїдуть до Мюнхена з думкою про поразку.
Юльманн зазначив, що розрив із лідером великий, але його мета — скоротити дистанцію та показати, що чемпіонську команду можна зупинити.
«Жодна команда не є непереможною. Я ніколи не виходжу на гру з таким настроєм», — заявив Юльманн.
Матч Баварія - Баєр відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 19:30.
