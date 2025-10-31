Каспер Юльманн готовий кинути виклик Баварії перед суботнім поєдинком. Під керівництвом Венсана Компані мюнхенський клуб встановив новий рекорд, здобувши 14 перемог поспіль у всіх змаганнях, включаючи бездоганну серію у Бундеслізі.

Незважаючи на вражаючу форму Баварії та відрив Леверкузена у сім очок, Юльман зберігає рішучість. Данський тренер, який вивів свою команду на серію із шести матчів без поразок у лізі, заявивши, що його футболісти не поїдуть до Мюнхена з думкою про поразку.

Юльманн зазначив, що розрив із лідером великий, але його мета — скоротити дистанцію та показати, що чемпіонську команду можна зупинити.

«Жодна команда не є непереможною. Я ніколи не виходжу на гру з таким настроєм», — заявив Юльманн.

Матч Баварія - Баєр відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 19:30.