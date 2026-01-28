Головний тренер Баварії Венсан Компані розповів про свої очікування перед гостьовою зустріччю 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

«Перемоги 6:2 над Наполі і 4:1 над Ліверпулем – унікальні результати. Видно, що команда вірить у себе. Вони сильні в атаці, дуже швидкі на контратаках і мають гравців, які забивають.

Вони програли 1:3 Юніону, але ми Баварія, ми більше схожі на Ліверпуль і Наполі, тому завтра нам потрібно бути обережними.

Я б порівняв ПСВ і Баварію – у нас багато спільного: атака, ролі форвардів, десятки, крайні захисники, півзахист, побудова гри. ПСВ грає високим пресингом і повністю орієнтована на суперника, що робить команду дуже компактною».