Атлетіко Мадрид продовжує активно цікавитися центральним півзахисником Баварії Леоном Горецкою у зимове трансферне вікно, так і з перспективою літнього переходу на правах вільного агента, повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, останніми днями в Мюнхені відбулися конкретні переговори між спортивним директором Атлетіко Матеу Алемані та представниками Горецки.

При цьому прямих переговорів між Баварією та мадридським клубом наразі не ведеться.

Наголошується, що 30-річний хавбек планує залишити німецький клуб до кінця сезону. Гравець готовий розглядати варіанти продовження кар'єри за кордоном та відкритий до пропозицій із закордонних команд.

