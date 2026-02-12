Конкурент Довбика у Ромі за чотири матчі зрівнявся з українцем за кількістю голів
Доніелл Мален забив три голи у складі італійського клубу
близько 3 годин тому
Нідерландський нападник Доніел Мален за чотири поєдинки зрівнявся за кількістю забитих м'ячів з українським форвардом Артемом Довбиком у складі Роми цього сезону.
27-річний гравець перейшов до італійського клубу з англійської Астон Вілли на правах оренди і встиг відзначитись тричі у чотирьох матчах. У Довбика також три голи, проте він провів 17 ігор у всіх турнірах, що робить ефективність Мален особливо вражаючою.
«Мален являє собою ідеальний прототип нападника на думку Гасперіні: швидкий, рухливий, здатний атакувати вглиб поля і створювати простір для атакуючої гри. В останні місяці тренер вже пояснював, що в сучасному футболі наявність фізично потужного центрального нападника не є обов'язковою.
У той час Артем Довбик та Еван Фергюсон перебували під наглядом, і їх стан – також через численні травми – так і не переконав Гасперіні. І статистика підтверджує правоту тренера: Мален вже зрівнявся з українцем за кількістю забитих м'ячів, зігравши на 13 матчів менше», – зазначають в Voce Giallorossa.