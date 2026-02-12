Нідерландський нападник Доніел Мален за чотири поєдинки зрівнявся за кількістю забитих м'ячів з українським форвардом Артемом Довбиком у складі Роми цього сезону.

27-річний гравець перейшов до італійського клубу з англійської Астон Вілли на правах оренди і встиг відзначитись тричі у чотирьох матчах. У Довбика також три голи, проте він провів 17 ігор у всіх турнірах, що робить ефективність Мален особливо вражаючою.