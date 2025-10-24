Конопля — про мінімальну поразку від Легії: «Шахтарю забракло забитого гола»
Захисник донецького клубу проаналізував втрачені бали
близько 1 години тому
Гравець донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував поразку своєї команди від варшавської Легії з рахунком 1:2 у Лізі конференцій. За словами захисника, ніщо не вказувало на те, що матч завершиться для гірників невдало.
Конопля розповів, як колектив відреагував на пропущений м'яч у першому таймі, а також зазначив, чого саме не вистачило Шахтарю, щоб здобути три очки. Цитує футболіста Ua-Football.
«Звичайно, дуже болісна поразка, бо ми відчували по ходу гри, що можемо перемогти. Десь відчувався наш другий гол. Але цей футбол, ви знаєте, можна сказати взагалі, що нічого не віщувало нашої поразки, але так вийшло.
Не скажу, що перший гол деморалізував нас. Після першого гола лише почали грати. Не знаю чому так, але є як є. Після пропущеного гола почали тиснути Легію, притискати її до штрафного майданчика, але потім зупинялися.
У чому причина? Начебто б і відчували, що можемо забити гол, але вони добре захищалися, а ми десь неправильно розпоряджалися моментами з м'ячем. Тож такий результат.
Чого забракло команді для перемоги? Ну, це важко, потрібно аналізувати, дивитися. Ми думаємо, що найбільше забракло забитого гола».
Поділитись