Гравець донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував поразку своєї команди від варшавської Легії з рахунком 1:2 у Лізі конференцій. За словами захисника, ніщо не вказувало на те, що матч завершиться для гірників невдало.

Конопля розповів, як колектив відреагував на пропущений м'яч у першому таймі, а також зазначив, чого саме не вистачило Шахтарю, щоб здобути три очки. Цитує футболіста Ua-Football.