Захисник варшавської Легії Аркадіуш Реца прокоментував перемогу своєї команди над донецьким Шахтарем у другому турі основного етапу Ліги конференцій.

Гірники пропустили вирішальний м'яч на 94-й хвилині і зазнали поразки з рахунком 1:2 у поєдинку.

«Наші суперники домінували більшу частину матчу, але ми теж вважаємо за краще володіти м'ячем. Ми знали, що якщо нам сьогодні доведеться віддати м'яч, то доведеться наполегливо працювати в обороні та намагатися забивати на контратаках. Сьогодні ми терпіли, дуже старанно працювали в обороні і це окупилося.

Минулого разу був не найкращим, але ми досвідчена команда. Ми поговорили один з одним у роздягальні та знали, як хочемо грати. Сьогодні усі хотіли перемогти. Ми знаємо на якому етапі знаходимося. Ми сьогодні ретельно працювали і можемо бути задоволені трьома очками», – наводить слова футболіста клубна прес-служба.