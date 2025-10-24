Феєноорд і Панатінаїкос з'ясували стосунки у дербі кривдників Шахтаря. Відео
Греки вже сподіваються урвати Реброва
44 хвилини тому
У третьому турі загального етапу Ліги Європи Феєноорд у рідних стінах упевнено переграв Панатінаїкос.
Гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині зусиллями Свідерські. Проте далі на полі вже була одна команда. Феєноорд встиг вирівняти до перерви: Рід повернув господарів у гру.
Після відпочинку роттердамці додали в темпі й вийшли вперед завдяки голу Хадж-Мусси, а крапку поставив Лерін на 90-й хвилині.
До вашої уваги огляд матчу.
Феєноорд набрав перші три очки та наздогнав Панатінаїкос у таблиці.
Ліга Європи. Загальний етап, третій тур
Голи: Рід, 45+3, Хадж-Мусса, 55, Лерін, 90 – Свідерскі, 13
Феєноорд: Велленройтер, Рід (Ніївкоп, 78), Ахмедходжич, Смал, Бос (Ватанабе, 65), Хван Ін Бом (Таргаллін, 46), Стейн, Валенте, Хадж-Мусса, Уеда (Лерін, 81), Сліті (Зауер, 65).
Панатінаїкос: Дронговскі, Коцірас (Таборда, 84), Ингасон, Туба, Кирьякопулос, Калабрія, Сіопіс, Гнезда Черін, Тете (Пантович, 69), Свідерскі, Джуричич (Зарурі, 69).
Попередження: Стейн, 33 – Свідерскі, 13, Кирьякопулос, 34, Калабрія, 45+3, Туба, 58, Сіопіс, 80