Сергій Стаднюк

У третьому турі загального етапу Ліги Європи Феєноорд у рідних стінах упевнено переграв Панатінаїкос.

Гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині зусиллями Свідерські. Проте далі на полі вже була одна команда. Феєноорд встиг вирівняти до перерви: Рід повернув господарів у гру.

Після відпочинку роттердамці додали в темпі й вийшли вперед завдяки голу Хадж-Мусси, а крапку поставив Лерін на 90-й хвилині.

До вашої уваги огляд матчу.

Феєноорд набрав перші три очки та наздогнав Панатінаїкос у таблиці.

Ліга Європи. Загальний етап, третій тур

Феєноорд – Панатінаїкос 3:1

Голи: Рід, 45+3, Хадж-Мусса, 55, Лерін, 90 – Свідерскі, 13

Феєноорд: Велленройтер, Рід (Ніївкоп, 78), Ахмедходжич, Смал, Бос (Ватанабе, 65), Хван Ін Бом (Таргаллін, 46), Стейн, Валенте, Хадж-Мусса, Уеда (Лерін, 81), Сліті (Зауер, 65).

Панатінаїкос: Дронговскі, Коцірас (Таборда, 84), Ингасон, Туба, Кирьякопулос, Калабрія, Сіопіс, Гнезда Черін, Тете (Пантович, 69), Свідерскі, Джуричич (Зарурі, 69).

Попередження: Стейн, 33 – Свідерскі, 13, Кирьякопулос, 34, Калабрія, 45+3, Туба, 58, Сіопіс, 80