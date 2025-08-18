Шахтар впевнено обіграв Верес на виїзді з рахунком 2:0 у поєдинку третього туру УПЛ. Захисник донецької команди Юхим Конопля зазначив, що підопічні Арди Турана повністю контролювали гру та по праву вибороли три очки.

Футболіст також пояснив свій жест після забитого голу та поділився емоціями від святкування. Крім того, Конопля розповів, чому тренер Арда Туран прийняв рішення замінити його в другому таймі.