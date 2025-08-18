Конопля відреагував на впевнену перемогу Шахтаря над Вересом: «Гра була повністю під нашим контролем»
Захисник донеччан забив переможний м’яч
6 хвилин тому
Шахтар впевнено обіграв Верес на виїзді з рахунком 2:0 у поєдинку третього туру УПЛ. Захисник донецької команди Юхим Конопля зазначив, що підопічні Арди Турана повністю контролювали гру та по праву вибороли три очки.
Футболіст також пояснив свій жест після забитого голу та поділився емоціями від святкування. Крім того, Конопля розповів, чому тренер Арда Туран прийняв рішення замінити його в другому таймі.
«Вважаю, що гра була повністю під нашим контролем, з першої до останньої хвилини. Верес намагався не дати нам забити гол, але добре, що вийшло забити під кінець першого тайму. Я вважаю, що це дуже важливий гол. В цілому вони не створили нам ніяких неприємностей.
Почну зі святкування. Ми з нашим водієм Дядею Юрою домовилися, що якщо я заб'ю, то відсвяткую саме так. Він дуже зрадів, коли мене побачив, мало не плакав. Важливо, що забили саме так, зі стандарту, бо все одно була важка гра, сухе поле, нам потрібно було швидко рухати м'яч протягом усього першого тайму і добре, що забили під кінець першого тайму
Приводячий м'яз, під час прискорення відчув і відразу попросив заміну. Не знаю, зараз будемо працювати з лікарями, щоб швидше повернутися на поле», — заявив Конопля для пресслужби Шахтаря.
