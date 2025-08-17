Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував поєдинок третього туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:2).

«Пропущені м'ячі – це тільки втрата концентрації. Більше нічого. Тим більше прикро, що ми приділили час грі на стандартах під час підготовки до цього матчу. Також нам знову не вистачає якості при завершенні власних атак. Сьогодні у нас був хороший момент, який ми не реалізували. Були хороші моменти в попередній грі з Полтавою. Я нічого нового не скажу – потрібно працювати, шукати себе. Тому що зараз ми в фазі атаки не такі ефективні, як це було в минулому році. Над цим потрібно працювати.

Сьогодні ми грали з великою повагою до суперника. Проти Шахтаря не можна так грати. Потрібно бути сміливішими. Але це, знову ж таки, психологія», – цитує Шандрука клубна пресслужба.