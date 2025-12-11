Італійський Наполі у гостьовому поєдинку шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився лісабонській Бенфіці (0:2).

Після завершення зустрічі головний тренер італійської команди Антоніо Конте поділився своїми враженнями про виступ підопічних.

«Сьогодні правда в тому, що ми не були блискучими — від першої хвилини. Бенфіка грала в п’ятницю, а ми — у неділю ввечері, та ще й після серії матчів із величезними фізичними витратами.

Я напередодні говорив про енергію, бо знав, що на дистанції за щось доведеться платити. Сьогодні нам було важко. Суперники були більш агресивними. Ми теж хотіли такими бути, але одразу зі стартовим свистком провалили пресинг, пропустили закидання за спини, і, можливо, це трохи налякало хлопців.

Коли накопичується так багато матчів, неминуче за щось платиш. Тепер треба відновлюватись. Повертаємось пізно вночі, четвер — вихідний, а в п’ятницю готуватимемось до наступного матчу чемпіонату.

Хлопці були відданими справі, намагались віддати все, що мали, але ця щедрість не супроводжувалась блискучими рішеннями. Мені немає в чому їм дорікнути — вони виклались повністю».