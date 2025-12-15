Головний наставник Наполі Антоніо Конте висловився за підсумками гостьового матчу проти Удінезе, в якому його команда поступилася з рахунком 0:1 у рамках п'ятнадцятого туру чемпіонату Італії.

«У першому таймі Удінезе жодного разу не пробив по наших воротах, і ми повинні були використати цю перевагу набагато краще.

Другий тайм розпочався з подачі в наш штрафний майданчик, і ми одразу ж опинилися під загрозою пропущеного м’яча. Після цього виникла нервозність, і це було помітно на полі. Згодом два забиті нами голи були скасовані.

Ми діяли занадто напружено та нервово. Нам доведеться багато працювати над тим, щоб у складних моментах команда виглядала більш упевнено. Слід навчитися долати подібні ситуації», – зазначив Конте.