Дженоа не втримала перемогу з Наполі, Малиновського замінили у другому таймі
Неаполітанці здобули три бали
44 хвилини тому
Фото - Getty Images
Відбувся поєдинок у рамках шостого туру Серії А, в якому Наполі приймав Дженоа.
Гості вийшли вперед на 34-й хвилині матчу – відзначився Екатор з передачі Нортон-Каффа.
Проте чинний чемпіон Італії здобув вольову перемогу з рахунком 2:1 завдяки голами Ангісси та Хойлунда у другому таймі.
Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженоа і зіграв 60 хвилин. На 38-й хвилині гри хавбек отримав жовту картку.
Після шести турів Наполі має у доробку 15, а Дженоа лише два залікові бали та посідають у турнірній таблиці італійської Серії А перше й 19-те місця відповідно.
Серія А, 6-й тур
Наполі – Дженоа – 2:1
Голи: Ангісса, 57, Хойлунд, 75 – Екатор, 34.