Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес пояснив своє святкування голу в матчі 12-го туру української Премʼєр-ліги проти Полтави (7:1). Слова бразильця передає пресслужба клубу.

Памʼятаю, що Педро Енріке тримав мʼяч з Невертоном та зробив передачу позаду захисників, а я сказав: «Йди вперед!», щоб мати можливість зробити передачу, аби я міг забити. І я був дуже щасливий, коли Педро Енріке зробив ідеальну передачу. Ми з ним добре розуміємо один одного, бо граємо разом тривалий час. Я був дуже радий відкрити рахунок та допомогти «Шахтарю».

А святкування – це те, що я хотів зробити. На записці, як ви бачили, були слова: «Ісус – це шлях, істина та життя». І це те, що я ношу з собою. Ісус – це все в моєму житті. І я дав обіцянку, що, коли забʼю свій перший гол у цьому сезоні, прославлю його імʼя – як і всім, що я роблю в житті, прославляю його. Дякуючи Богу, я забив гол, і записка була зі мною, я зміг показати її на камеру. Сподіваюся, незалежно від релігії когось зворушить і змінить ця проста, але добра записка.