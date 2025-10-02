Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця після 2-го туру. ПСЖ Забарного на третій позиції
Баварія утримує лідерство за додатковими показниками
близько 3 годин тому
У середу, 1 жовтня, завершився другий тур загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. Лідером турнірної таблиці стала Баварія під керівництвом Венсана Компані. Німецький клуб упевнено обіграв Пафос із рахунком 5:1 та вийшов на перше місце.
Слідом за мюнхенцями розташувалися Реал, ПСЖ, Інтер, Арсенал, Карабах, Боруссія Дортмунд та Манчестер Сіті.
У нижній частині таблиці, на позиціях з 16-го по 24-те місце, опинилися Ліверпуль, Барселона, Ювентус, Челсі та Наполі.
Нагадаємо, після завершення восьми турів загального етапу формується таблиця з 36 клубів. Вісім найкращих команд напряму виходять до 1/8 фіналу, а клуби, що посіли місця з 9-го по 24-те, проведуть стикові матчі за вихід у плей-оф.
