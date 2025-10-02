Захисник ПСЖ Нуну Мендеш отримав звання найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Португалець відзначився результативною передачею на Сенні Маюлу, який зрівняв рахунок на 38-й хвилині. Разом із цим Мендеш отримав жовту картку.

Барселона відкрила рахунок після голу Феррана Торреса, однак у підсумку поступилася. Вирішальний м’яч на 90-й хвилині забив Гонсалу Рамуш.

У наступному турі ПСЖ зіграє проти німецького Байера, тоді як Барселона зустрінеться з грецьким Олімпіакосом. Обидва поєдинки відбудуться 21 жовтня.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний також відіграв солідний матч, за версією SofaScore саме Ілля отримав найвищу оцінку.

Ліга чемпіонів. Другий тур групового етапу

01 жовтня 2025 року, середа. 22:00

Барселона – ПСЖ – 1:2

Голи: Торрес, 19 (1:0), Маюлу, 38 (1:1), Рамуш, 90 (1:2)

