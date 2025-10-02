Український захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний поділився емоціями після вольової перемоги над Барселоною (2:1) у матчі Ліги чемпіонів.

— Відчуття прекрасні. Для мене це матч найвищого рівня, рівня ПСЖ у Лізі чемпіонів. Ми просто обіграли Барселону і... так, якось так.

Протистояння з Ямалем та іншими зірками? Так, вони хороші футболісти. Можливо, одні з найкращих, наскільки я бачу. Але ми, знаєте, самі теж непогані. У нас є гучні імена в складі, ми граємо якісно і сьогодні показали чудовий футбол.

Багато травм у ПСЖ? Наша перемога говорить багато про що. Про те, що це найкраща команда світу, у нас глибокий склад – кожен може замінити кожного. І в цьому ключ, знаєте. Попереду довгий сезон, усі гравці мають високу індивідуальну майстерність, здатні підстрахувати. Добре мати всіх футболістів у розпорядженні, — сказав Ілля в інтерв’ю CBS Sports Golazo.