Капітан київського Динамо Віталій Буяльський поділився думками перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК. Слова хавбека передає пресслужба клубу.

У Любліні ми готувалися за інших погодних умов. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож є час на те, аби акліматизуватися. На мою думку у фізичному плані команда дуже добре готова, тож завтра буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі.

Те, як ми завтра гратимемо – всі побачать завтра. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. У команди змінився тренер, прийшли нові футболісти як у групу захисту, так і в атакуючу ланку. Завтра і ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі.

Вчора нас зустрічала українська діаспора в Греції, тому ми будемо тут відчувати підтримку. Щодо тиску – як правило, більший тиск відчуває та команда, яка грає дома, аніж гості. Нам завтра немає, що втрачати, немає, чого боятися. Будемо виходити та, я подіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Тож усе в наших руках.