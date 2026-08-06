Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями перед протистоянням третього раунду кваліфікації Ліги конференцій з Карабахом. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Карабах – непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Водночас розраховуємо на свої сили, аналізуємо, вдосконалюємося. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі.

Авжеж, буде важко, але ми готувалися до цього на зборах. Єврокубкові матчі стимулюють зростання як молодих, так і досвідчених гравців. Матчі чемпіонату важливі з огляду на ігрову практику, адже в нас будуть два склади, і всі матимуть змогу зіграти. Виникатиме конкуренція, і від матчу до матчу склади можуть змінюватися. Це даватиме змогу бути конкурентоздатними як у чемпіонаті, так і в єврокубках.

Коментар про те, що нас з ПАОК обіграв один гравець, був саркастичним. Ми грали проти непростої та якісної команди, яка виступає в сильному європейському чемпіонаті, а програли внаслідок власних помилок.

Для мене важливо зробити висновки після матчу з ПАОК і побачити, як команда реагуватиме на помилки та виправлятиме їх. У футболі неможливо уникнути помилок, і важливо, як гравці реагують і виправляють їх. Ми будемо вдосконалюватися від матчу до матчу. Це наша робота. Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх.