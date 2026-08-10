Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк після матчу другого туру УПЛ з рівненським Вересом (2:1) розповів, яке стоїть завдання перед командою на поточний сезон.

«Не сказав би, що наша команда виглядає мляво. Просто підводить реалізація в останній фазі. Ви бачите, що в нас різні поєднання гравців. На жаль, не забиваємо свої м’ячі. До цього ми грали з хорошими суперниками, які добре захищалися. І ПАОК, і Карабах дуже активно грали. Тому не все так, як ви кажете.

А щодо цілей на сезон, перед Динамо завжди стоїть завдання виграти чемпіонство», – цитує Костюк клубна пресслужба.