Турецький гранд слідує за талантом Динамо
Футболіст може змінити команду
Фото: ФК Динамо
Захисник київського Динамо Тарас Михавко знаходиться у сфері інтересів Галатасарая. Про це повідомляє Fotomac.
Стамбульський клуб шукає молодого лівоногого центрального захисника, який міг би стати альтернативою Абдюлькеріму Бардакджі. Одним із кандидатів на цю позицію називають саме 21-річного українця.
Повідомляється, що Михавко оцінюється в 10 мільйонів євро.
Контракт українського захисника з Динамо чинний до 31 грудня 2030 року.
Також Михавко має досвід гри за збірну України та встиг зіграти один матч за національну команду.