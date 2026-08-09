Костюк — про перемогу над Вересом: «Гра забувається, а результат залишається»
Фахівець проаналізував виступ киян в матчі другого туру УПЛ
Фото: ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив гру своєї команди у переможному матчі другого туру Прем’єр-ліги проти Вереса (2:1). Слова наводить пресслужба біло-синіх.
Було багато непотрібних втрат мʼяча, особливо в першому таймі, коли команда не встигала перебудовуватися, і суперник проводив контргру. Ці помилки знову нас переслідують, це якість виконання, будемо над цим працювати. Звичайно, ми хотіли перемогти, створювали моменти, було чимало нагод, але не реалізовували. Та ми здобули три залікових бали. Гра забувається, а результат залишається.
Новий етап для сина легенди. Захисник Динамо продовжить кар’єру в іншому клубі УПЛ.