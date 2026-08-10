Костюк назвав причину, чому Піхальонок та Дубінчак не зіграли за Динамо у матчі проти Вереса
Біло-сині провели поєдинок у внутрішній першості
Ігор Костюк. Фото - ФК Динамо
Динамо здобуло вольову перемогу над Вересом у Рівному (2:1) у матчі другого туру УПЛ. Після поєдинку головний тренер біло-синіх Ігор Костюк пояснив, чому до заявки киян не потрапили Олександр Піхальонок та Владислав Дубінчак.
«Дубінчаку дали відпочити, а у Піхальонка є мікропошкодження. На жаль, ми не могли його використовувати»», – цитує Костюка клубна пресслужба.
13 серпня Динамо зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти Карабаха.
Перший матч проти азербайджанців завершився мінімальною перемогою – 1:0.